El Fortuna Sittard logró este sábado su primera victoria en la Eredivisie esta temporada. Gracias a los tempraneros goles de Philip Brittijn y Lequincio Zeefuik y, sobre todo, a varias paradas sensacionales de Mattijs Branderhorst, el SC Cambuur fue derrotado por 3-1. El conjunto de Leeuwarden ofreció una mejor imagen que la semana pasada ante el Excelsior (0-4), pero sigue esperando su primer punto. El Fortuna ha arrancado de maravilla con este triunfo y el 2-2 de la semana pasada ante el PSV.

El Fortuna tomó la iniciativa desde el primer momento y pronto vio su recompensa. Un latigazo de Ole Romeny fue desviado con acierto por el portero del Cambuur, Thijs Jansen, aunque tuvo que conceder un saque de esquina. A partir de esa acción, el equipo del entrenador Danny Buijs golpeó igualmente. Mohammed Ihattaren colgó el balón a la cabeza de Brittijn, que cabeceó a la red con precisión: 1-0.

El Cambuur generó muy poco y, además, en una de sus primeras acciones ofensivas cayó directamente en la trampa limburguesa. Jasper Dahlhaus puso un pase profundo y tenso para Zeefuik, que tras su control podría haber elegido a Romeny. El delantero optó por buscar su propio éxito, no tuvo problemas con Lucas Jetten ni Ismael Baouf y fusiló a la escuadra lejana: 2-0.

Contra el desarrollo del partido, el Cambuur se metió de lleno en el encuentro en el minuto 21. Rafik El Arguioui tiró una pared con Nicky Souren y recibió el balón de vuelta en carrera. El extremo superó después a Siebe Wylin, Justin Hubner y Dahlhaus antes de coronar su gran acción batiendo a Branderhorst desde cerca: 2-1.

El Fortuna se olvidó de jugar tras el gol que acortó distancias y eso le dio cada vez más esperanza al Cambuur. Así, Branderhorst tuvo que sacar una parada brillante de su repertorio para desviar a córner el cabezazo del delantero Sami Bouhoudane que se colaba por la escuadra. Poco después, Jetten también tuvo una buena ocasión, pero su remate fue bloqueado por muy poco.

Tras el descanso, el Cambuur mantuvo su línea ascendente, jugó hacia delante y creó ocasiones. Souren pudo armar el disparo tras una excelente jugada previa de Ilyes Hamache, pero Branderhorst volvió a aparecer. Esta vez salvó con los puños. Poco después, el guardameta volvió a responder con reflejos felinos ante un remate de Baouf desde muy cerca.

El Cambuur fue jugando cada vez más al ataque, empujado hacia delante por el entrenador Johan Plat y su cuerpo técnico, del que también forma parte la leyenda del club y actual asistente Henk de Jong. En el tiempo añadido, precisamente Branderhorst se libró de un penalti cuando llegó tarde y tocó a Nicolas Binder. El hombre del partido, sin embargo, se salió con la suya.

Es más: ya muy dentro del tiempo añadido, el Fortuna amplió la ventaja a dos goles. El capitán Ivo Pinto puso un centro tenso para el suplente 'T Zand, que irrumpió en el área en el momento justo y además definió con clase con el interior del pie. Así, el Fortuna pudo por fin respirar aliviado tras un final angustioso: 3-1.



