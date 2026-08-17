El final se acerca: Benzema se despide del Al-Hilal y su sustituto llega desde Inglaterra

El francés Karim Benzema podría abandonar el Al-Hilal durante el actual mercado de fichajes de verano, después de que varios informes periodísticos revelaran que el italiano Simone Inzaghi, director técnico del equipo, no cuenta con el veterano delantero, coincidiendo con los movimientos del club para incorporar a un sustituto procedente de la Premier League inglesa.

Según un informe de la cadena "Sky Sport" y del diario español "As", el Al-Hilal estudia rescindir el contrato de Benzema, que se extiende hasta el próximo verano, con el fin de abrir la puerta a la contratación de un nuevo delantero, siendo el inglés Ollie Watkins, atacante del Aston Villa, el nombre principal entre los candidatos a suceder al francés.

El principal obstáculo para la salida de Benzema reside en los aspectos contractuales y económicos, ya que el jugador, según "Sky Sport", percibe parte de su salario de entidades vinculadas a la Liga Profesional Saudí, lo que hace que la rescisión del contrato sea más compleja que un simple acuerdo entre el jugador y el Al-Hilal.

En caso de tomar la decisión de la separación, el club necesita alcanzar un acuerdo con la liga y las entidades competentes, lo que explica la dificultad de poner fin a la relación contractual en el momento actual, pese al deseo del Al-Hilal de resolver el asunto con rapidez para poder inscribir a un nuevo delantero en su plantilla.

Según "As", Benzema ha solicitado cobrar la totalidad de su salario correspondiente a la última temporada de su contrato en caso de que el Al-Hilal decida rescindir el acuerdo, una petición que no cuenta con la aceptación de la directiva del club ni de la liga, lo que incrementa las complicaciones de las negociaciones entre las partes implicadas.

Benzema, de 38 años, se había incorporado al Al-Hilal procedente de su rival el Al-Ittihad en un traspaso multimillonario el pasado febrero, pero ahora se encuentra ante un futuro incierto poco tiempo después de unirse a "El Líder".

Pese a ello, el delantero francés comenzó la actual temporada con normalidad, tras marcar un gol de penalti en la victoria del Al-Hilal sobre el Al-Faisaly por 4-2 en la jornada inaugural de la Liga Saudí, aunque mostró su descontento en el momento de ser sustituido en el minuto 70, en una escena que aumentó las especulaciones sobre su relación con el cuerpo técnico.

En el momento en que el Al-Hilal estudia deshacerse de Benzema, Ollie Watkins encabeza la lista de opciones planteadas para reforzar el ataque, ya que el delantero inglés está ligado por contrato al Aston Villa hasta el año 2028, lo que significa que cerrar el traspaso requerirá negociaciones con el club inglés.

Los movimientos del Al-Hilal llegan en medio de modificaciones en los reglamentos de inscripción de jugadores extranjeros en las competiciones saudíes, donde las normas actuales permiten inscribir a 8 jugadores extranjeros en la plantilla del equipo en la liga, frente a 10 jugadores en la Copa del Rey y la Supercopa Saudí.