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Abdelmawgood Samir

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El fichaje de 100 millones en Barcelona depende de un solo paso

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El acuerdo es complicado...

Varios medios confirman que el FC Barcelona exige una condición decisiva para fichar a Julián Álvarez, estrella del Atlético de Madrid.

El periodista marroquí Ashraf Ben Ayad afirmó en Facebook: «La idea en Barcelona es clara: si el jugador no hace un gran esfuerzo, será muy difícil cerrar el fichaje».

Ben Ayad, cercano al club catalán, añadió que el Atlético de Madrid se niega a negociar y que el Barcelona actuará con calma, evitando subastas económicas.

Añadió: «El jugador quiere ir al Barcelona y el club está de acuerdo, pero debe presionar a su equipo para facilitar el traspaso; sin su intervención, es casi imposible».

Y concluyó: «El Barcelona tiene su precio, sus convicciones y su paciencia», recordando que el club no pagará más de 100 millones de euros y que, ahora, la presión debe ejercerla el jugador ante el Atlético para facilitar su salida.

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