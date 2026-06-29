«El Feyenoord recibe una oferta muy elevada procedente de Arabia Saudí»

Anis Hadj Moussa interesa mucho al Al-Ahli. Según Foot Mercato, el club saudí de primera división ya presentó una oferta millonaria por el extremo de 24 años del Feyenoord, quien sería el sucesor de la superestrella Riyad Mahrez.

Según los periodistas franceses Santi Aouna y Kevin Massampu, el Al-Ahli lo considera su prioridad y ya hay una propuesta sustanciosa sobre la mesa en De Kuip. No se ha revelado el importe. El argelino tiene contrato con el Feyenoord hasta 2030.

El club se prepara así para la posible salida de Mahrez, quien podría rescindir su contrato esta semana pese a que expira en 2027.

El extremo lleva tiempo despertando interés tanto a nivel nacional como internacional. Anteriormente se mencionó al Chelsea, al Lille OSC y al Olympique de Marsella como clubes interesados, aunque ese interés no se materializó. Ahora parece que el Al-Ahli va a dar un paso adelante.

El jugador ha completado una gran temporada en Rotterdam, con 11 goles y 7 asistencias en 30 partidos de liga, y 14 goles y 7 asistencias en 40 encuentros oficiales.

Según Transfermarkt, su valor de mercado es de 23 millones de euros. Actualmente se encuentra con la selección de Argelia en el Mundial, donde este viernes enfrentará a Suiza en los octavos de final.