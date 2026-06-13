El Feyenoord busca un reencuentro llamativo en De Kuip. El club de Róterdam contactó a Sipke Hulshoff para el cargo de entrenador principal y evalúa el regreso de Giovanni van Bronckhorst como asistente, según Feyenoord Transfermarkt.

Hulshoff es el candidato principal para asumir el banquillo, y la llegada de Van Bronckhorst dependerá de su respuesta.

La llegada de Van Bronckhorst depende de la respuesta de Hulshoff, y si este acepta, el club formalizará el regreso del exinternacional.

Van Bronckhorst, figura ya legendaria en Róterdam, brilló como jugador y, en 2017, guió al equipo a su primer título liguero en dieciocho años.

En los últimos tiempos ha formado parte del cuerpo técnico del Liverpool.

Hace unos meses sonó para un cargo directivo, opción que se descartó con la llegada de Dévy Rigaux. Ahora, el icono podría volver a De Kuip.

Ya fue segundo entrenador del club entre 2011 y 2015 y entrenador principal entre 2015 y 2019.