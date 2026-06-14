El Feyenoord presenta una oferta al defensa que jugó en el FC Barcelona

Según FR12.nl, el Feyenoord ha presentado una primera oferta a Mika Mármol. El central de 24 años del Las Palmas acaba contrato, lo que atrae al director técnico Dévy Rigaux.

Además de central, puede actuar como lateral izquierdo y figura en la agenda de varios clubes, por lo que el Feyenoord aguarda su respuesta para saber si aceptará recalar en los Países Bajos.

Criado en la cantera del Barcelona, donde llegó a debutar un minuto con el primer equipo en la 2021/22, Mármol también jugó en el FC Andorra antes de brillar con Las Palmas.

Tras pasar por el FC Andorra, fichó por Las Palmas de Segunda División, donde completó una gran temporada que terminó con el equipo en quinta posición.

Según FR12.nl, Olympiakos y varios clubes alemanes también lo siguen, por lo que su fichaje podría dispararse en las próximas semanas.

Ha disputado siete partidos con las categorías inferiores de la selección española y aún no ha debutado con la absoluta. Transfermarkt fija su valor en diez millones de euros.

Al expirar su contrato, el Barcelona ya no puede ejercer la opción de recompra. A partir del 30 de junio, el español será agente libre.