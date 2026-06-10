«El Feyenoord pide una cifra astronómica por el codiciado Ueda»

Ayase Ueda, máximo goleador de la Vriendenloterij Eredivisie, interesa a tres clubes de la Premier League. Según el periódico inglés Yorkshire Post, Everton, Leeds United y Brighton & Hove Albion siguen al delantero del Feyenoord.

El Everton, muy interesado, mientras que Leeds United y Brighton & Hove Albion también lo siguen.

El Everton estaría dispuesto a pagar entre 22 y 24 millones de euros por el jugador, cuyo contrato con el Feyenoord vence en 2028, mientras que el club holandés aspira a recibir entre 30 y 35 millones.

Leeds y Brighton observan con interés al delantero, convencidos de que puede triunfar en la Premier.

Ueda (27) cerró la temporada con 26 goles en 40 partidos y su gran rendimiento ha despertado el interés de la Premier League, aunque aún se desconoce la primera oferta.

Si brilla en el Mundial con Japón, su cotización podría subir. Transfermarkt lo valora en 17 millones de euros.

Ahora se concentra con Japón para debutar en el Mundial ante Holanda el domingo a las 22:00 (hora neerlandesa) en el Dallas Stadium.