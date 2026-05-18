El Feyenoord da un golpe maestro y pronto presentará a la pareja

Dévy Rigaux, de 38 años y procedente del Club Brugge, será el nuevo director técnico del Feyenoord en sustitución de Dennis te Kloese, quien se marcha tras cuatro años al frente del club holandés.

Solo falta formalizar la documentación. Una vez resuelto, firmará un contrato de tres años. Rigaux asumirá las funciones técnicas que ejercía Te Kloese, quien se incorporará al CF Monterrey mexicano.

Además de las tareas técnicas, Te Kloese se ocupaba de los asuntos generales del club de Róterdam. Para ese cargo, el Feyenoord baraja a Robert Eenhoorn, quien hasta el año pasado trabajaba en el AZ. Todo indica que su nombramiento es inminente.

Según el Algemeen Dagblad, Feyenoord ya alcanzó un “acuerdo en líneas generales” con él. El rotterdamés, que llevaba años en la agenda del club, se suma así al segundo clasificado de la Eredivisie.

Rigaux trabaja en el Club Brugge desde 2009: empezó como entrenador de la cantera y llegó a director de fútbol. Ahora afronta un nuevo reto al otro lado de la frontera.

Su presentación se pospondrá hasta que el Club Brugge se proclame campeón de liga. Aunque aún no es oficial, ya se sabe que Rigaux cruzará la frontera.

Giovanni van Bronckhorst, actual segundo entrenador del Liverpool y exentrenador de Feyenoord, podría sumarse para respaldar a Rigaux.