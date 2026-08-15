El Fenerbahçe arranca de forma dramática en la Süper Lig pese a un nuevo gol de Talisca

Fenerbahçe ha arrancado la primera jornada de la Süper Lig turca con una derrota. En su visita al Gençlerbirligi, los Canarios Amarillos cayeron de forma sorprendente por 2-1. Tras el tanto inicial de Anderson Talisca, su quinto gol en sus últimos cinco partidos, todo se torció para el Fenerbahçe.

En el Fenerbahçe, el técnico Ismail Kartal contó con uno de sus tres neerlandeses: Nathan Aké. El veterano fue titular y formó la pareja de centrales junto a Milan Skriniar. Jayden Oosterwolde y Anthony Musaba siguen recuperándose.

También llamó la atención que N'Golo Kanté y Mason Greenwood empezaran en el banquillo. Kartal lo hizo muy probablemente con la vista puesta en los play-offs de la Liga de Campeones contra el Olympique Lyon. El partido de ida en Estambul se juega ya este martes.

Incluso sin esas estrellas sobre el campo, el Fenerbahçe se puso por delante tras un cuarto de hora escaso. El disparo de Oguz Aydin fue rechazado todavía por Irfan Egribayat, pero el exguardameta del Fener ya no pudo hacer nada ante el rechace que empujó Talisca: 0-1.

Un despiste de Mattéo Guendouzi provocó que la ventaja desapareciera antes del descanso. El francés se dejó ganar la acción por Sekou Koita, que asistió a Franco Tongya. El italiano definió en la escuadra lejana para hacer el 1-1.

Diez minutos después del descanso, el Fenerbahçe encajó el siguiente golpe. Abdurrahim Dursun se marcó una impresionante carrera y además puso un centro afiladísimo para Ogulcan Ülgün, que cabeceó a la red sin fallo: 2-1.

El Fenerbahçe tuvo que ir a remolque, pero Irfan acabaría siendo un muro. Así, frustró a su antiguo club con una gran parada a un cañonazo de Talisca.

Ni siquiera un punto estuvo ya al alcance del Fenerbahçe, donde tampoco los suplentes Greenwood, Kanté, Kerem Aktürkoglu, Vedat Muriqi y Nelson Semedo pudieron marcar la diferencia. Entre los dos duelos contra el Lyon, el Fener juega en casa ante el Konyaspor.