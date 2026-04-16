El FC Twente derrota al Ajax gracias a un golazo de Daouda Weidmann

El amistoso entre Ajax y FC Twente acabó el jueves 0-1. Daouda Weidmann marcó un gran gol de lejos.

En el once del Ajax destacó Paul Reverson, quien reemplazó a Maarten Paes, y Óscar García dio minutos a suplentes como el capitán Owen Wijndal ante un Twente lleno de jóvenes.

John van den Brom dio la oportunidad a cinco jóvenes, entre ellos el portero Sam Karssies y Lucas Vennegoor of Hesselink, hijo del exinternacional Jan.

Los Tukkers dominaron desde el inicio en el Sportcomplex De Toekomst y mostraron un juego más coherente que el Ajax.

A mitad de la primera parte, Guilherme Martinho Peixoto regateó a Reverson, hasta entonces excelente bajo los palos, pero su disparo golpeó el exterior del poste. Poco después, Daan Rots también estrelló el balón en la madera.

Solo al final de la primera parte Ajax creó algo de peligro, aunque los remates de Oscar Gloukh, Ko Itakura y Maher Carrizo faltaron precisión. Este último se lesionó justo antes del descanso, pero volvió en la segunda parte.

En un segundo tiempo aún más aburrido, Youri Regeer, de regreso tras un mes lesionado, aportó un rayo de esperanza. García también dio minutos al joven Mohammed Abdalla, de solo dieciséis años.

En el 82, un rechace de córner llegó a Weidmann, cuyo disparo fulminante batió a Reverson: 0-1. Ese fue el resultado final.

Alineación del Ajax: Reverson; Tomiyasu, Bouwman, Itakura, Wijndal; Steur, Gloukh, Bounida; Carrizo, Dolberg, Edvardsen.

Alineación del FC Twente: Karssies, Peixoto, Bruns, Pröpper, Titulaer; Kjølø, Verschueren, Weidmann; Daan Rots, Vennegoor o Hesselink, Pjaca.