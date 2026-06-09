El FC Twente confirma la venta de Mats Rots y recauda una cifra récord

El FC Twente ha vendido a Mats Rots al TSG Hoffenheim, según informó Mounir Boualin. El periodista habla de una «cifra récord» para los Tukkers. Media hora después, Johan Inan, del Algemeen Dagblad, cifró la operación en 16 millones de euros y añadió que Rots ha firmado por cinco años en Alemania. El FC Twente ha confirmado el traspaso y se despide definitivamente del jugador.

Es la cifra más alta de la historia del club, superando los catorce millones que el Southampton pagó por Dusan Tadic hace doce años.

El Hoffenheim acabó quinto en la Bundesliga y jugará la Europa League.

En el Hoffenheim ya juega otro holandés, el centrocampista Wouter Burger, quien llegó el año pasado desde el Stoke City y brilló esta temporada.

Así, el PSV pierde la opción de ficharlo como sucesor de Anass Salah-Eddine.

La pasada temporada jugó los 34 partidos de la VriendenLoterij Eredivisie con el FC Twente, marcando cuatro goles y dando cuatro asistencias.