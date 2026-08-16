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XaviGetty Images

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El exentrenador del Barcelona sorprende a Xavi

L. van Gaal
Xavi Hernández
Barcelona
Holanda
Países Bajos
España

La decisión de nombrar al español Xavi Hernández como nuevo entrenador de la selección de los Países Bajos sigue resultando sorprendente para muchos.

Nadie esperaba que el siguiente paso del técnico español, tras su salida del Barcelona, fuera asumir las riendas de una selección nacional como la neerlandesa, y Xavi regresará para suceder a Ronald Koeman, exactamente como ocurrió en el Barcelona en 2021.

Louis van Gaal, exentrenador del Barcelona, que dirigió a la selección de los Países Bajos en 3 etapas diferentes, prefería a otro entrenador antes que a Xavi, según confirmó su amigo, el cantante Dries Roelvink.

El diario Sport publicó las declaraciones de Roelvink, quien dijo: "Louis van Gaal me contó ayer de nuevo, y con detalle, que no considera a Xavi una mala opción por parte de la federación neerlandesa, pero que él personalmente habría preferido a Peter Bosz".

El propio Van Gaal había figurado como uno de los principales candidatos a regresar al banquillo de la selección de los Países Bajos, junto a otros nombres como Arne Slot, Erik ten Hag y Peter Bosz, quienes también estaban dentro del círculo de candidatos.

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El entrenador de 75 años, que ya había dirigido a Xavi en el Barcelona hace dos décadas, no dudó en felicitarlo, y le dijo: "Felicidades, Xavi. Buena suerte, amigo".

En cuanto a Xavi, le espera una gran misión y un enorme desafío. En unas breves palabras tras su nombramiento, dijo: "Considero asumir el cargo de entrenador de la selección de los Países Bajos como un gran honor. Y como alguien formado en la academia del Barcelona, influenciado en gran medida, entre otros, por Johan Cruyff y Rinus Michels, siento un vínculo especial con el fútbol neerlandés".

En sus primeras declaraciones como seleccionador, Xavi mencionó a Van Gaal y dijo: "Se puede decir que, en cierto modo, soy un hijo del fútbol neerlandés".

Y añadió: "Otros grandes entrenadores, y a la cabeza de ellos Louis van Gaal, con quien debuté por primera vez en el Barcelona, y Frank Rijkaard, también desempeñaron un papel importante en mi formación como jugador y como entrenador".

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