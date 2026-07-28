El Everton repite el escenario de Gordon con Ndiaye: ¿aceptará el Al-Hilal la exageración?

La directiva del club inglés Everton ha colocado un enorme obstáculo ante el deseo del Al-Hilal de fichar a su estrella senegalesa Iliman Ndiaye, después de fijar una cifra astronómica para aceptar su salida este verano.

La cadena "The Athletic" reveló este martes que el club inglés no abrirá la puerta a las negociaciones hasta que llegue una oferta de 70 millones de libras esterlinas, la misma cifra por la que vendió el contrato de Anthony Gordon al Newcastle United en el verano de 2023.

Esta elevada valoración corresponde a un jugador que tiene contrato con el Everton para las próximas tres temporadas, pese a que el club lo había incorporado desde el Sheffield United en el verano de 2024 por tan solo 17 millones de libras esterlinas.

Por su parte, el diario saudí "Al-Riyadiah" señaló que la directiva del Al-Hilal ha avanzado de manera importante en el asunto, ya que entró en conversaciones directas con el agente del jugador para tantear el terreno, y obtuvo señales positivas y muy alentadoras por parte de Ndiaye respecto a vestir la camiseta azul.

Apuntó que la directiva del Everton es plenamente consciente de la magnitud del interés del club saudí y de su deseo serio de cerrar el fichaje, y ahora está a la espera de que llegue una oferta oficial de la directiva del Al-Hilal en los próximos días para iniciar las negociaciones de forma directa entre ambos clubes.

Ndiaye había firmado una temporada destacada con el Everton, marcando 6 goles y dando 3 asistencias la temporada pasada, después de haber anotado 11 goles en su primera campaña con el equipo.