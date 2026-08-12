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FC Porto v FC Barcelona: Group H - UEFA Champions League 2023/24Getty Images Sport

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¿El escenario del Barcelona? Un destino sorpresa abre la puerta al regreso de Xavi

Fichajes
Xavi Hernández
Holanda vs Alemania
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Tras dos años de espera, ¿ha llegado el momento del regreso de la leyenda blaugrana?

Xavi sigue buscando un nuevo destino desde su salida del Barcelona, después de haber preferido esperar un gran proyecto con el que volver a demostrar su valía en los banquillos.

En este contexto, la leyenda del Barcelona y exentrenador del conjunto catalán entró en la lista de candidatos para asumir el cargo de nuevo seleccionador de los Países Bajos.

Según un informe publicado por el diario neerlandés De Telegraaf, la Federación Neerlandesa de Fútbol sigue estudiando varios nombres para suceder a Ronald Koeman, aunque la competencia ha empezado a reducirse a los españoles Roberto Martínez y Xavi Hernández, después de que este último entrara con fuerza en el círculo de candidatos.

El diario aseguró: "La Federación Neerlandesa mantuvo conversaciones con Xavi, de 46 años, sobre la posibilidad de que asuma el mando de la selección, sin que se haya aclarado todavía si conseguirá el cargo, en medio de las expectativas de que la identidad del nuevo entrenador se resuelva pronto".

Anteriormente entraron en los cálculos de la Federación Neerlandesa Peter Bosz, Arne Slot, Erik ten Hag, Pep Guardiola y Michael Reiziger, antes de que la competencia se centrara en mayor medida en Martínez y Xavi.

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La candidatura de Xavi tiene una dimensión especial, dada su anterior relación con el fútbol neerlandés, pues jugó en el Barcelona junto a varios futbolistas neerlandeses.

Además, Xavi asumió las riendas del conjunto catalán como sucesor de Koeman en noviembre de 2021, un escenario que podría repetirse en la selección neerlandesa si la elección recae sobre él.

Xavi había comenzado su trayectoria con el Barcelona como jugador bajo la dirección del entrenador neerlandés Louis van Gaal, y también se coronó campeón de la Liga de Campeones de Europa con el equipo en la época de Frank Rijkaard.

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