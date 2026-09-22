El guardameta japonés Zion Suzuki ha empezado a imponerse en el Aston Villa, después de conseguir la oportunidad de jugar de forma regular desde su incorporación al club inglés durante el mercado de fichajes de verano, en un momento en el que estuvo cerca de fichar por el Paris Saint-Germain antes de que las negociaciones se estancaran.

El Paris Saint-Germain había incluido a Suzuki entre sus opciones para reforzar la portería, después de que ganara la admiración de Luis Enrique, quien pensaba en ficharlo para que fuera competencia de Matvey Safonov o cederlo durante una temporada. Sin embargo, la operación no se completó, después de que la directiva del club parisino considerara excesivamente altas las exigencias económicas finales de los agentes del portero.

El aspecto económico no fue el único motivo, ya que Suzuki buscaba un equipo que le garantizara la oportunidad de jugar como titular, algo que el Paris Saint-Germain no podía ofrecerle.

Ese mismo motivo estuvo detrás de su rechazo a una oferta del Manchester United hace 3 años, después de que el club inglés lo quisiera como suplente de André Onana.

Suzuki declaró: «Mi prioridad era jugar, y por eso tomé esta decisión. Jugué un año en Bélgica y dos años en el Parma. Evolucioné. Fue muy importante para mí jugar dos años en la liga italiana. Ahora confío en mí mismo y creo en mis capacidades».

El guardameta japonés fichó por el Aston Villa por 30 millones de euros, además de 5 millones de euros en variables, para afrontar un nuevo reto bajo la dirección de Unai Emery, con grandes expectativas tras la marcha de Emiliano Martínez al Chelsea.

Tras sentarse en el banquillo ante el Brighton después de su llegada, Suzuki disputó 4 partidos en la Premier League ante el Arsenal, el Hull City, el Nottingham Forest y el Tottenham, además de un partido de la Liga de Campeones ante el Club Brujas y un enfrentamiento en la FA Cup ante el Coventry.

Suzuki disputó 495 minutos en esos partidos, exceptuando los 45 minutos ante el Coventry, encajó 7 goles y mantuvo su portería a cero en un partido.

Los elogios al guardameta japonés no se limitaron a sus números, después de llamar la atención por su capacidad para detener los balones, su buen trato del balón y su contribución a la construcción del juego desde atrás, aspectos que impulsaron al Aston Villa a ficharlo.

El diario «Birmingham Mail» elogió su comienzo con el equipo y le otorgó una valoración de 8 sobre 10, destacando su nivel ante el Tottenham y su capacidad para detener los remates y pasar bajo presión.

La cadena británica «BBC» también puso el foco en su actuación ante el Tottenham, después de detener dos remates de Savinho en apenas unos segundos, además de su destreza para enviar el balón hacia adelante, una de las características en las que Emery se apoya en su estilo de juego.

Suzuki también recibió elogios de la afición del Aston Villa, que empezó a corear su nombre en «Villa Park», en señal del inicio del vínculo del guardameta japonés con la afición del club tras la marcha de Martínez.

Emery reafirmó su confianza en las capacidades de Suzuki, al decir: «Necesitábamos un portero. Es un portero que tiene que salvarnos, debe estar a la altura de la responsabilidad en la portería y poseer las cualidades y habilidades necesarias para construir el juego».

Y añadió: «Su estilo de juego es muy importante, y a veces arriesga, pero así es como evoluciona y aprende. A la hora de construir el juego, puede optar por dar pases largos porque posee una excelente capacidad para los pases entre líneas, y lo hizo en el segundo gol que marcamos».

Tras estancarse su paso hacia el Paris Saint-Germain, parece que Suzuki ha encontrado en el Aston Villa el espacio que buscaba, para empezar a demostrar su valía en la Premier League bajo la dirección de Emery.