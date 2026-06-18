El entrenador teme ser sustituido... Dura crítica a Ronaldo en directo

Tras las brillantes actuaciones de Kylian Mbappé, Erling Haaland y Lionel Messi, Cristiano Ronaldo buscaba dejar su huella en el Mundial 2026, pero el capitán de Portugal no lo consiguió.

Portugal empató 1-1 con la República Democrática del Congo y el astro, de 41 años, falló en su intento de ser el primer jugador en anotar en seis Mundiales.

Chris Sutton, exdelantero de Blackburn, Chelsea y Aston Villa, criticó en «BBC 5 Live» la decisión del seleccionador Roberto Martínez de dejarlo los 90 minutos en el campo.

Cuando el delantero Gonzalo Ramos reemplazó al centrocampista Vitinha en el 83’, Sutton declaró: «Es vergonzoso por parte de Martínez. Puede que salga bien, pero ¿no vemos todos un partido distinto?».

Y añadió: «Tiene miedo de sustituirlo. No es un entrenador. Puede que (Ronaldo) marque el gol de la victoria, pero hoy el partido ya le ha superado».

Portugal jugará contra Uzbekistán el martes y frente a Colombia la madrugada del domingo 28 de junio.



