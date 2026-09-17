Cristian "Kily" González, el nuevo entrenador del Inter Miami, afirmó que el argentino Lionel Messi le prometió ayudarle a ganar la Copa de Campeones en su primer partido como técnico del equipo, y cumplió su promesa marcando un gol y asistiendo en otro.

Lionel Messi continuó haciendo historia en Estados Unidos tras conducir al Inter Miami a la conquista de la Copa de Campeones después de vencer al Cruz Azul mexicano por 2-0, en la madrugada de este jueves, en una noche que sumó una nueva cifra excepcional a la trayectoria de la estrella argentina.

Messi marcó el primer gol del Inter Miami en el minuto 24, antes de asistir a su compañero brasileño Casemiro en el segundo tanto tras un córner en el minuto 81, para conducir a su equipo a un nuevo título y reafirmar una vez más su presencia en las grandes citas.

Cristian dijo, en la rueda de prensa que siguió al encuentro: "Lionel me dijo que me convertiría en campeón, y lo hizo. No encuentro las palabras para describir lo que siento. Es una mezcla de alegría y felicidad, muchos sentimientos encontrados".

La victoria del miércoles pone fin a una racha de tres partidos sin ganar y devuelve la alegría al corazón de un equipo que era candidato a dominar el continente, pero que estuvo a punto de quedarse sin títulos tras su eliminación de la Liga de Campeones de la Concacaf y de la Leagues Cup.

González subrayó que esta victoria da un impulso anímico al equipo, que actualmente ocupa el segundo puesto de la Conferencia Este de la Major League Soccer, a nueve puntos del líder.

En cuanto al partido ante el Cruz Azul, el entrenador destacó la sed de su equipo, repleto de jugadores "que han logrado mucho" y que aún desean llevar un nuevo título a las vitrinas del Inter Miami.

Mencionó especialmente a Messi, describiéndolo como "el número uno", y afirmó que merece el Balón de Oro este año.

Y añadió: "No tiene igual; no tengo ninguna duda de que el Balón de Oro debe ser para él. Teniendo en cuenta su edad, el Mundial en el que participó y lo que representa para todos, no solo en el fútbol sino también en cuanto a valores de vida... es justo que lo gane".

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A finales de agosto se anunció el nombramiento de González como nuevo entrenador del Inter Miami, en sustitución de Guillermo Hoyos, pero no pudo disputar su primer partido hasta hoy debido a problemas relacionados con su permiso de trabajo.

Su última experiencia como entrenador había sido en octubre, cuando finalizó su contrato con el club argentino Platense.

El Inter Miami nunca antes había ganado la Copa de Campeones, torneo en el que participó en calidad de campeón de la Major League Soccer, título que levantó el pasado diciembre por primera vez en su corta historia.