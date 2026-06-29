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Brazil v Japan: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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El enigma de Japón en el Mundial: tres versiones, un mismo final

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El laberinto de las eliminatorias vuelve a causar dolor a los «Samuráis»

A pesar de la igualdad mostrada por Japón ante Brasil y de poner en aprietos al equipo de Carlo Ancelotti en los dieciseisavos del Mundial 2026, los samuráis no rompieron el bucle de sufrimiento que les persigue desde 2018.

Este lunes, Japón ganaba 1-0 en el minuto 29, pero Brasil respondió con tantos de Casemiro (54’) y Martinelli (90+6’), eliminando a los asiáticos.

En las tres últimas ediciones se repitió el guion: se adelantaron, perdieron la ventaja y cayeron en el final.

Según Mr. Sheep y Stats Foot: «En 2018, Japón venció 2-0 a Bélgica pero perdió en el 94’. En Catar 2022 frente a Croacia: se adelantó 1-0 y cayó en los penaltis. En 2026 ante Brasil: abrió el marcador y perdió en el 96’.

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Brasil avanza a octavos y espera al ganador del duelo entre Noruega (con Erling Haaland) y Costa de Marfil (con Frank Kessié).

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