El enemigo de Simeone lo abofetea con dureza: cambio de canal de inmediato

El exentrenador argentino Ricardo La Volpe dirigió duras críticas a su compatriota Diego Simeone, director técnico del Atlético de Madrid, expresando su rechazo al estilo de juego basado en los contraataques, al tiempo que elogió el trabajo de Lionel Scaloni con la selección argentina.

En una entrevista con la emisora "D Sports", La Volpe, que formó parte de la generación coronada campeona del mundo con Argentina en 1978, afirmó: "Si juega el equipo de Simeone, cambio de canal o me voy a tomar un café con mis amigos. No me gustan los entrenadores que se centran en los contraataques; simplemente no veo sus partidos".

La rivalidad entre La Volpe y Simeone se remonta a una etapa anterior en la liga argentina, cuando el "Cholo" atravesaba su segundo período como entrenador con Estudiantes de La Plata, con el que se coronó campeón del Torneo Apertura en 2006, tras superar a Boca Juniors dirigido por La Volpe en un enfrentamiento histórico en las fases eliminatorias.

En cambio, La Volpe mostró su admiración por lo que ha ofrecido Scaloni con la selección argentina, y pidió que continúe al frente del tres veces campeón del mundo, y dijo: "Me gustaría que Scaloni siguiera. Llegó y tuvo que cambiar el enfoque de toda una generación. Formó un equipo y, lo más importante para mí, construyó una filosofía futbolística. Su equipo jugó bien, y eso es lo que me gusta de él".

El entrenador argentino también habló sobre Lionel Messi y su futuro con la selección, elogiando el nivel que sigue mostrando el capitán de Argentina a pesar de su avanzada edad.

La Volpe declaró: "Demostró su profesionalismo con su participación en el Mundial. En el partido en el que lo vi jugar contra Cruz Azul en la Copa de Campeones, quedé impresionado por su habilidad y su inteligencia. No podía creer que a esa edad todavía tuviera esa velocidad fulminante y esa fuerza descomunal... hay cosas en él que son, sencillamente, innatas".