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디에고 시메오네 (Diego Simeone)Getty Images
Abdelmawgood Samir
Traducido por

El enemigo de Simeone le abofetea con dureza: cambio de canal de inmediato

Primera División
Atlético Madrid
España

¿Por qué?

El exentrenador argentino Ricardo La Volpe dirigió duras críticas a su compatriota Diego Simeone, técnico del Atlético de Madrid, expresando su rechazo al estilo de juego basado en los contraataques, al tiempo que elogió el trabajo de Lionel Scaloni con la selección argentina.

En una entrevista con la radio "D Sports", La Volpe, que formó parte de la generación campeona del Mundial con Argentina en 1978, dijo: "Si juega el equipo de Simeone, cambio de canal o me voy a tomar un café con mis amigos. No me gustan los entrenadores que se centran en los contraataques; simplemente no veo sus partidos".

La rivalidad entre La Volpe y Simeone se remonta a una etapa anterior en la liga argentina, cuando el "Cholo" atravesaba su segundo periodo como entrenador en Estudiantes de La Plata, con el que se coronó campeón del Torneo Apertura en 2006, tras superar a Boca Juniors, dirigido por La Volpe, en un enfrentamiento histórico en las fases eliminatorias.

En cambio, La Volpe mostró su admiración por lo que ha ofrecido Scaloni con la selección argentina, y pidió su continuidad al frente del tricampeón del mundo, y dijo: "Me gustaría que Scaloni continúe. Llegó y tuvo que cambiar el enfoque de toda una generación. Formó un equipo y, lo más importante para mí, construyó una filosofía futbolística. Su equipo jugó bien, y eso es lo que me gusta de él".

El entrenador argentino también habló sobre Lionel Messi y su futuro con la selección, elogiando el nivel que sigue ofreciendo el capitán de Argentina pese a su avanzada edad.

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La Volpe dijo: "Demostró su profesionalismo con su participación en el Mundial. En el partido en el que lo vi jugar contra Cruz Azul en la Copa de Campeones, quedé impresionado por su habilidad e inteligencia. No podía creer que a esa edad todavía tuviera esa velocidad fulminante y esa fuerza enorme... hay cosas en él que son, sencillamente, innatas".

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