Zinedine Zidane ha seguido acaparando la atención desde que asumió las riendas de la selección francesa, después de que el partido entre Francia e Italia en la Liga de Naciones de la UEFA, que terminó con un empate a uno, registrara cifras de audiencia récord a través del canal TF1, durante la primera aparición del nuevo técnico en el Stade de France ante la afición.

Según los datos de la empresa Médiamétrie, difundidos por el canal TF1, siguieron el encuentro 7,17 millones de espectadores en Francia, con una cuota de pantalla del 41%, mientras que el número de espectadores durante el pico de la emisión ascendió a 8,2 millones, una cifra récord para un partido de la Liga de Naciones de la UEFA en el canal en los últimos 5 años.

Estas cifras confirman la magnitud del interés que despiertan los partidos de la selección francesa desde que Zidane asumió el cargo, después de que el canal apostara por un aumento de los índices de audiencia con el regreso del exentrenador al primer plano y su mando de la selección en la competición de la Liga de Naciones de la UEFA.

El primer partido de Francia bajo la dirección de Zidane, ante Turquía y que terminó con la victoria de los Bleus por 1-0, había atraído a 6,82 millones de espectadores en TF1, con un 37,7% de cuota de mercado.

Hace 3 días, el enfrentamiento entre Bélgica y Francia, que también terminó con la victoria de la selección francesa por 1-0, registró cerca de 6,39 millones de espectadores, con un 32,9% de cuota de mercado, antes de que las cifras volvieran a subir durante el duelo ante Italia en el Stade de France.

TF1 aguarda el próximo enfrentamiento ante Bélgica, el lunes por la noche, como la última oportunidad durante el actual parón internacional para reforzar las cifras de audiencia, en un partido en el que la selección belga buscará responder a su derrota en la ida y recuperar el liderato del grupo en el Stade de France.