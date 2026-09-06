"El dominio continúa": ¡el Al-Ittihad golpea a Félix con un mensaje irónico!

El portugués João Félix, estrella del Al Nassr, fue objeto de una dura burla por parte de la cuenta oficial del Al Ittihad, tras el clásico que terminó con victoria de este último (2-1), ayer sábado en el cierre de los partidos de la jornada 5 de la Roshn Saudi League.

Félix había hecho unas declaraciones impactantes ante los medios de comunicación, cuando dijo: "No voy a hablar con vosotros, porque si hablo dejaré al descubierto lo que ocurre en la liga".

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La cuenta del Al Ittihad publicó en la plataforma "X" de redes sociales un tuit que incluía un diseño burlón en el que aparecían el australiano Ange Postecoglou, entrenador del Al Nassr, y el portugués João Félix, jugador de "El Mundial", con un tamaño muy pequeño, mientras que en primer plano aparecía una persona juntando el índice y el pulgar, en alusión a que la pareja parece diminuta desde el punto de vista de "El Decano".

La cuenta del Al Ittihad acompañó el diseño con una frase que llevaba un mensaje burlón, escribiendo: "Desde la perspectiva de El Decano", seguida de la frase: "La dominación continúa", en alusión a la superioridad de "El Decano" sobre el Al Nassr en el clásico.

La victoria del Al Ittihad fue sorprendente para algunos, en medio de las numerosas crisis que atraviesa el club durante la presente temporada, desde la salida de jugadores hasta problemas administrativos y otras cuestiones.

Con este triunfo, el Al Ittihad elevó su cuenta a 11 puntos en el cuarto puesto, mientras que la cuenta del Al Nassr quedó congelada en 12 puntos en el segundo puesto, empatado con el Al Qadisiya, y por detrás del líder Al Hilal (15).