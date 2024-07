El día que España fue Barcelona

La Roja ganó su primer Mundial en Sudáfrica 2010 con Del Bosque en el banco, pero con el estilo de Guardiola como estandarte.

Vicente Del Bosque siempre fue un madridista de ley. Surgió de Real Madrid en la década de 1970 y solo vistió esa camiseta hasta que se retiró en 1984. En 1987 comenzó su desarrollo como entrenador en la cantera del club blanco, para llegar al primer equipo en 1999 y mantenerse en el cargo hasta 2003. En 2010, sin embargo, debió tragarse el orgullo e imitar el estilo que identificó a España en la década pasada: la de su eterno rival, Barcelona.

Cuando Pep Guardiola asumió en el club blaugrana, en 2008, jamás imaginó que marcaría una época, no solo en su país, sino en el resto de Europa. Fue un dominio total durante un lustro, en el que llevó al Barça a levantar dos veces la Champions League (2008/09 y 2010/11), dos Mundiales de Clubes (2009 y 2011) y tres Ligas consecutivas (2008/09, 2009/10 y 2010/2011), entre otros títulos más. Y del que el seleccionador nacional no pudo hacer oídos sordos a la hora de armar su once para la Copa del Mundo de 2010.

Todos querían imitar al equipo de Lionel Messi y compañía, pero pocos tenían la materia prima con la que contaba La Roja. Campeona de la Eurocopa 2008 de la mano de Aragonés, su sucesor, aunque quiso mantener el sendero marcado, debió rendirse ante el poderío blaugrana: de los apenas tres jugadores de la plantilla barcelonista que acudieron a la Euro en Austria y Suiza, Del Bosque elevó el número a ocho, de los cuales siete fueron titulares en la final contra Países Bajos: Puyol, Piqué, Busquets, Xavi, Iniesta, Pedro y Villa. El restante, que estuvo en el banquillo y no sumó minutos en todo el campeonato, era el portero Víctor Valdés.

Los dos centrales, un pivote, dos interiores y los dos delanteros del equipo de Guardiola fueron los que estuvieron de inicio para afrontar el partido más importante de la historia del fútbol español, pero lo que hicieron fue jugar como lo hacían cada semana en LaLiga. Según Opta, la Selección española mantuvo el 62% de la posesión a lo largo de los 120 minutos que duró el encuentro y dio ¡627 pases! en los cuales tuvo el 83,6% de efectividad mientras que la Oranje completó 376 pases con solo el 69% de eficacia.

Individualmente, dos centrocampistas blaugranas lideraron la tabla de pases realizados durante el partido: Xavi realizó 97 pases, 90 de ellos de manera correcta, mientras que Busquets realizó 77 y acertó 70 (ambos, más del 90% de efectividad). El podio lo completó Puyol (62) y, más atrás, aparecen Iniesta (61) y Piqué (57), los tres con más de 80% de eficacia. ¿El primer neerlandés? Mark van Bommel, con 50 toques, en la séptima posición, por debajo de Xabi Alonso (55).