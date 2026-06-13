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Saudi Arabia v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

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El delantero uruguayo advierte: Arabia Saudí venció a Argentina

Arabia Saudí vs Uruguay
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Finias sueña con repetir el logro de 2010

Federico Vinias, delantero de Uruguay, alertó sobre la dificultad del partido del lunes contra Arabia Saudí en el Hard Rock Stadium de Miami.

“Es un partido muy complicado, pues tienen jugadores destacados. Además, en el Mundial 2022 vencieron a Argentina en su primer partido”, recordó Vinias en declaraciones al diario saudí “Al-Riyadiah”.

Y añadió: «No podemos confiarnos, será un duelo muy difícil y el primer partido siempre es complicado».

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Y añadió: «Repetir lo de 2010 (semifinales del Mundial) sería muy positivo. Trabajamos duro no solo por nosotros, sino también por nuestras familias y la afición».

Sobre las indicaciones de su entrenador, Marcelo Bielsa, y su posible papel en la delantera junto a Darwin Núñez, Vinicius añadió: «Marcelo siempre exige entusiasmo y anima a los delanteros a presionar arriba y agotar a los centrales y a los rivales».

Y añadió: «Si jugamos con dos delanteros, puedo actuar al lado de un ‘9’ puro, algo que ya hice antes. Con dos delanteros se reparten las tareas: presionamos, atraemos a los centrales y creamos espacios para que mi compañero reciba con libertad».

Además, puedo retrasarme, como hago en el Real Oviedo, o presionar a la defensa para generar espacios a Darwin. Sé desempeñar ambos roles sin problemas».

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