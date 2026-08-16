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FC Schalke 04 v Real Madrid - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

Traducido por

El cuarteto del Real Madrid sorprende a Mourinho

Schalke 04 vs Real Madrid
Schalke 04
Real Madrid
Amistosos
J. Mourinho
K. Mbappe
M. Cucurella
J. Bellingham
T. Courtois
España

El Real Madrid puso fin a su etapa de preparación para la nueva temporada tras vencer al Schalke por tres goles a cero, y ya ha comenzado a pensar en el arranque de la Liga española, que será ante el Espanyol el próximo sábado.

El conjunto blanco deja atrás una pretemporada en la que no conoció el sabor de la derrota, además de que las primeras impresiones que se ha llevado el técnico José Mourinho no podrían ser más optimistas y positivas, sobre todo teniendo en cuenta que el entrenador no pudo contar con la totalidad de sus efectivos hasta hace apenas unos días, empezando por jugadores como Kylian Mbappé, Thibaut Courtois, Marc Cucurella y Jude Bellingham.

De entre todos ellos, Mourinho quiso destacar incluso públicamente el grado de compromiso que tienen con el equipo.

El técnico portugués declaró al canal del Real Madrid: "Estoy contento con los que han llegado tarde. No es fácil entrar directamente en un nivel alto de intensidad como en el que trabajamos nosotros. Y no es fácil para ellos disputar una doble sesión de entrenamiento por la mañana y por la tarde, porque entrenan por la mañana con el grupo y por la tarde con el pequeño grupo que ha llegado ahora".

Según la red "Defensa Central", Mourinho comparte ese mismo mensaje dentro del club, pues está muy impresionado con la profesionalidad de todos los jugadores y con el alto grado de responsabilidad que muestran, y concretamente con 4 futbolistas que le dejaron una fuerte impresión desde el primer momento, después de verlos disputar sus primeros minutos.

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Los casos del cuarteto formado por Mbappé, Courtois, Cucurella y Bellingham adquieren especial relevancia, ya que todos ellos llegaron a Valdebebas antes de la fecha prevista para su incorporación al grupo, tras acortar sus vacaciones y regresar antes de tiempo.

El propio Mourinho elogió este hecho ante Florentino Pérez, presidente del club, y también habló de ello con su cuerpo técnico como una magnífica muestra del sentido del deber y de la responsabilidad de estos jugadores.

Más allá de la calidad técnica que poseen todos estos futbolistas, Mourinho se centra, entre sus jugadores, en las ganas y el entusiasmo que han mostrado, dos aspectos que ni siquiera él esperaba y que le sorprendieron de forma positiva, a tan solo unos días del inicio de la nueva temporada.

Mourinho es consciente de la magnitud del desafío que le espera durante su segunda etapa con el Real Madrid, y por ello quiso lanzar un mensaje de optimismo y entusiasmo a la afición del club, con la fecha del comienzo de la competición real cada vez más cerca.

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