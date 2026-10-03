Según el Corriere dello Sport, los italianos quieren llevárselo este invierno a la Ciudad Eterna, preferiblemente con una cesión con opción de compra. Ya el pasado verano los giallorossi intentaron hacerse con el delantero, aunque entonces sin éxito.

En Roma consideran a Endrick un refuerzo importante y la relación entre el actual líder de la Serie A y el joven internacional brasileño está marcada por una simpatía mutua, informa el Corriere.

Mientras que Endrick solo jugó cuatro minutos en la temporada en curso con Mourinho, en la Roma podría confiar en tener mucho tiempo de juego con el entrenador Gian Piero Gasperini. Y eso es precisamente lo que Endrick parece anhelar.

«En Francia ha vuelto a encontrar la felicidad», explicó su padre en verano. «Real Madrid le había quitado el tiempo de juego». Douglas Ramos se refería a la cesión de su hijo en la segunda vuelta de la pasada temporada, cuando floreció en su préstamo al Olympique Lyon y así logró entrar en la convocatoria mundialista de Carlo Ancelotti.

«El problema con los jóvenes jugadores brasileños es que no se desarrollan porque no juegan. Eso es lo que le pasa a Endrick, pero también a otros talentos como Estevao», dijo Ancelotti estos días. «Se van a Europa con 18 o 19 años, llegan a grandes clubes y allí no tienen minutos. Sin minutos, no pueden mejorar».

Getty Images

¿Cómo fue la etapa de Endrick en el Real Madrid?

Acompañado de una enorme expectación, Endrick llegó en el verano de 2024 del Palmeiras al Real Madrid. El entrenador entonces era Carlo Ancelotti. El italiano tampoco le dio demasiado tiempo de juego al joven en su temporada de debut, pero al menos lo utilizó en 37 partidos oficiales.

Con Xabi Alonso, sucesor de Ancelotti, Endrick dejó de contar por completo, lo que le llevó a marcharse en invierno a Lyon, donde firmó unos espectaculares ocho goles y ocho asistencias en 21 partidos. Eso le llevó al Mundial, donde Ancelotti lo utilizó como revulsivo en cuatro de los cinco encuentros. De vuelta en el Real Madrid, Endrick volvió a encontrarse con Mourinho en la situación de Alonso: no juega.

En la Roma, Endrick competiría en el 3-4-2-1 de Gasperini con el exjugador del Dortmund Donyell Malen y con los dos argentinos Paulo Dybala y Matias Soule.