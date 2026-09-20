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Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir
Traducido por

El Comité de Árbitros estalla tras el derbi: errores arbitrales en masa a favor del Atlético

Atlético Madrid vs Real Madrid
Atlético Madrid
Real Madrid
Primera División
España

Reconocimiento oficial

El Comité Técnico de Árbitros de España zanjó su postura sobre las jugadas arbitrales más polémicas del derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, al considerar que Kang In Lee merecía la expulsión tras su fuerte entrada sobre Federico Valverde, mientras que dio por válida la tarjeta roja que recibió Dean Huijsen después de la intervención del videoarbitraje "VAR".

Según lo publicado por el diario "As", el comité estima que el árbitro Miguel Ángel Ortiz Arias erró en el tratamiento de las tres jugadas más destacadas del partido, mientras que el videoarbitraje intervino para corregir dos de ellas.

En la acción entre Cuti Romero y Jude Bellingham, Ortiz Arias se equivocó al determinar el jugador infractor, después de señalar la entrada al jugador del Real Madrid y mostrarle la tarjeta amarilla, antes de que la sala del VAR interviniera para corregir la decisión y determinar a Romero como autor de la falta.

El Comité Técnico de Árbitros considera que la entrada de Romero merecía la expulsión, pero Ortiz Arias se limitó a mostrar la tarjeta amarilla, pese a la corrección de la identidad del jugador infractor tras la revisión del videoarbitraje.

La segunda acción fue la entrada de Kang In Lee sobre Valverde, donde el comité estima que el jugador del Atlético de Madrid cometió una falta merecedora de tarjeta roja, tras entrar con fuerza por detrás sobre el jugador del Real Madrid, sin que el árbitro tomara ninguna medida ni la sala del VAR interviniera para revisar la jugada.

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El Comité Técnico de Árbitros considera la no expulsión de Kang In Lee uno de los errores arbitrales más destacados del partido.

Por el contrario, el comité respaldó la decisión de expulsar a Dean Huijsen, después de que sujetara a Giuliano Simeone dentro del área y le impidiera llegar al balón, jugada en la que Ortiz Arias señaló penalti, pero mostró la tarjeta amarilla en un principio.

El videoarbitraje intervino para llamar al árbitro a revisar la acción, quien modificó su decisión y mostró la tarjeta roja a Huijsen, una decisión que el Comité Técnico de Árbitros considera correcta y clara.

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