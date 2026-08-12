Manchester City parece dudar a la hora de avanzar en las negociaciones por uno de sus objetivos estivales más destacados, algo que allana el camino al Arsenal para irrumpir con fuerza y arrebatar el fichaje.

Manchester City ha dejado la puerta abierta al Arsenal para maniobrar por el fichaje del extremo del Chelsea Pedro Neto, que es uno de los principales objetivos del nuevo director técnico del City, Enzo Maresca.

Según el sitio web Metro, Maresca ve en el internacional portugués el sustituto ideal de Savinho, que se incorporó recientemente al Tottenham.

Maresca y Neto trabajaron juntos de forma eficaz durante su etapa común en Stamford Bridge, y el sucesor de Pep Guardiola tiene ganas de reencontrarse con el exjugador del Wolverhampton en el Etihad Stadium.

El Chelsea, por su parte, según Fabrizio Romano, está contento con el jugador y considera que puede desempeñar un papel importante bajo la dirección de su nuevo entrenador, Xabi Alonso.

Pero si el Chelsea decide vender al jugador de 26 años, ello requeriría una cifra elevada, y buscaría obtener un gran beneficio respecto a los 54 millones de libras esterlinas que pagó al Wolverhampton hace dos años.

No obstante, actualmente se entiende que existe una «brecha enorme» entre lo que Manchester City está dispuesto a pagar y las exigencias del Chelsea.

Un escenario similar se aplica en lo referente al futuro de Enzo Fernández, cuyo nombre también se ha vinculado a un traspaso al Manchester City, pero el Chelsea se niega a rebajar su valoración de 120 millones de libras esterlinas y prefiere conservar al capitán de su equipo.

El City, dubitativo

En cuanto a Neto, las dudas del Manchester City a la hora de pagar el precio solicitado podrían representar una oportunidad para el Arsenal, que busca un extremo izquierdo y estaba interesado en Neto cuando estuvo a punto de abandonar el Wolverhampton.

El Arsenal ya ha fichado a Christos Tzolis, del Club Brujas, este verano, y aunque ha tenido un comienzo alentador con el campeón de la Premier League gracias a varias actuaciones llamativas durante la pretemporada, Mikel Arteta tiene ganas de reforzar aún más su ataque.

Queda por ver si el Arsenal, acostumbrado a comprar a sus rivales londinenses a lo largo de los últimos años, presentará una oferta concreta por Neto, pero su exjugador Jérémie Aliadière instó a los Gunners a buscar opciones más baratas tras no lograr la incorporación de Vinicius Junior.

Aliadière considera que el Arsenal necesita equilibrar su ambición en el mercado de fichajes con su situación económica, señalando que gastar cerca de 150 millones de libras esterlinas en un nuevo extremo podría no ser la opción más adecuada.

Estimó que Pedro Neto sería una buena opción, gracias a su larga experiencia en la Premier League, pero subrayó la necesidad de tener en cuenta que el club ya ha fichado al extremo izquierdo Christos Tzolis por 40 millones de libras esterlinas, afirmando que mantener todas las opciones abiertas es la mejor decisión desde el punto de vista económico.

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