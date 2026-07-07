El Chelsea lo despidió tras cuatro meses... Rosinier lidera el proyecto parisino

El París FC, propiedad del grupo de lujo LVMH, anunció el martes el fichaje del entrenador inglés Liam Rossiniore. Dirigirá al primer equipo y abrirá una nueva etapa en el club.

El técnico, de 41 años, firmó contrato hasta 2028 y se incorporará el 9 de julio, cuando el plantel retome los entrenamientos.

Rossignol reemplaza a Antoine Kombouaré, quien en febrero llevó al equipo al undécimo puesto tras vencer al Mónaco y al campeón París Saint-Germain.

El club explicó: «Tras esta temporada y las conversaciones entre todas las partes, se decidió poner fin a esta colaboración para abrir un nuevo capítulo en la historia del club».

Es su tercera etapa en menos de un año: antes pasó cuatro meses en el Chelsea, de donde fue destituido en abril, y previamente logró éxitos en el Estrasburgo con un juego ofensivo y fluido.

El club destacó su experiencia: «Liam Rossiniore cuenta con una amplia experiencia al más alto nivel y se ha consolidado rápidamente como uno de los entrenadores más prometedores de su generación».

Por su parte, Antoine Arnault, representante de la familia propietaria del club, afirmó: «A mi familia y a mí nos complace dar la bienvenida a Liam a nuestro club y celebrar su regreso a nuestra liga aquí en Francia. Siempre me ha impresionado su filosofía de juego y lo que ha construido con sus equipos, que a menudo están formados por jugadores jóvenes».

El París FC confía en Rossiniere para liderar su ambicioso proyecto, apoyado en recursos financieros sólidos y una visión basada en el fútbol ofensivo y la promoción de jóvenes talentos.