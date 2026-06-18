El centrocampista deja el PSV y cierra un acuerdo con un club alemán

El centrocampista Nicolas Verkooijen ha alcanzado un acuerdo personal con el SV Darmstadt 98, según el periodista Rik Elfrink, del Eindhovens Dagblad. El belga, de 19 años, ya anunció en abril su salida del PSV.

El quinto de la 2. Bundesliga superó al Sturm Graz. El joven siguió entrenando individualmente con el PSV la semana pasada y podría haberse quedado, pero rechazó la oferta de Eindhoven.

Por ello, el PSV no recibirá indemnización por la marcha de Verkooijen, valorado en al menos 600 000 euros por Transfermarkt.

Solo disputó 93 minutos con el primer equipo del PSV, repartidos en cinco partidos oficiales bajo la dirección de Peter Bosz.

Según Elfrink, el centrocampista también podía haber fichado por otros equipos de la segunda división alemana y la Eredivisie.

La temporada pasada fue clave en Jong PSV: jugó 45 partidos, marcó nueve goles y dio dos asistencias.

Según Florian Plettenberg, la próxima semana pasará el reconocimiento médico y firmará un contrato de varios años con el Darmstadt.