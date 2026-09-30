El cedido del PSV sorprende y no quiere volver en absoluto a Eindhoven tras esta temporada

Isaac Babadi ya no necesita regresar al PSV, según ha dicho el centrocampista en declaraciones a RTV Rijnmond. Espera poder quedarse en el Sparta después de esta temporada.

Babadi es uno de los mayores talentos de la cantera del PSV. El centrocampista vivió su gran irrupción en 2024, cuando Peter Bosz le permitió asomarse al primer equipo.

Finalmente perdió posiciones en la jerarquía y la temporada pasada incluso fue cedido al Royal Antwerp. Sin embargo, en Bélgica no logró rendir bien. No marcó ni dio ninguna asistencia en 21 apariciones.

Este verano, el PSV decidió cederlo al Sparta, donde Babadi logró marcar su primer gol doce segundos después de su debut. Según sus propias palabras, se siente completamente en su sitio en Het Kasteel y no necesita necesariamente regresar a Eindhoven.

Y es que el Sparta tiene una opción de compra sobre Babadi por una cantidad desconocida. El jugador de 21 años espera que se ejerza. “Sé lo alta que es, pero no voy a decirlo. No me parece inteligente”.

“Solo quiero hacer una buena temporada aquí y después ya veremos. Espero que el Sparta ejerza mi opción”, concluye.







