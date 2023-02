El 'caso Morata': un penalti pitado en 132 partidos de Liga

En el Atlético son conscientes de que su mala temporada no es culpa de los árbitros, pero existe un profundo malestar por sus decisiones

"Escúchame Álvaro, escúchame, hay forcejeo con Djené pero para mí no es suficiente. Y si yo me equivoco allí arriba está el VAR para corregirme". Esas fueron las explicaciones que Mateu Lahoz le dio a Álvaro Morata tras ser agarrado por el brazo por Djené durante el Atlético de Madrid-Getafe. Morata, fuera de sí, reclamó un penalti que a su juicio era clarísimo y que, finalmente, no fue señalado por Mateu, ni tampoco por el VAR en segunda instancia. Morata lleva una temporada completamente frustrado con las decisiones arbitrales. En el Atlético también entienden que lo que pasa con Morata no es normal. De hecho, Simeone ya reconoció que habló con el colegiado Soto Grado durante el transcurso de la elimiantoria de Copa del Rey ante el Real Madrid. "Con mucho respeto le pregunté, porque pasó en el partido de San Sebastián que a Álvaro no le cobró ninguna falta en todo el partido. Le dije si tenía algo contra Morata", reconociò Simeone. Soto Grado reconoció que la falta de Militao sobre Morata se la había "comido con patatas". Sea como fuere, Morata sigue pensando que los árbitros no están siendo justos con él.

Morata: un penalti pitado en 132 partidos en Primera

Hace unas horas, el compañero Fran Guillén, apoyado en una estadística de 'Opta', aportaba un dato realmente sorprendente sobre la figura de Álvaro Morata. En 132 partidos en Primera División, sumando sus partidos con el Real Madrid y con el Atlético de Madrid, al delantero internacional por España solo le han señalado un único penalti. En 132 partidos, 1 penalti. Esa única pena máxima que le señalaron sucedió en el duelo entre Atlético de Madrid y RCD Mallorca, en el estadio Metropolitano, el 3 de julio 2020.

Atlético: el único equipo de la Liga sin penaltis a favor

A ese dato increíble para un futbolista que ha actuado como delantero centro en Real Madrid y Atlético, cabe unirle otro que desespera aún más a los aficionados rojiblancos. El Atlético, después de 20 jornadas de campeonato, es el único equipo de la Liga al que no le han señalado ni una sola pena máxima a favor. El dato sorprende aún más si se tiene en cuenta que, según "Atlético Stats", el equipo de Simeone es el cuarto equipo con más acciones en el área rival, con hasta 494 jugadas de ataque. Preguntado por esto tras el partido ante el Getafe en el Metropolitano, Diego Simeone contestó: "Ya nos tocará cuando los árbitros vean justo señalar esas situaciones. Hay cosas que este año no nos han sido favorables y esta es una de ellas", dijo. Cabe recordar que el duelo acabó con empate (1-1), después de un tanto de Correa que debió ser revisado por el VAR y que no había sido concedido en primera instancia por Mateu Lahoz. El colegiado balear, por cierto, sí señaló un penalti por mano de Saúl que sirvió, a la poste, para el empate azulón. Mateu es el árbitro de Primera que más penaltis ha señalado en contra del Atlético de Madrid, con un total de 8 penas máximas.

El Atleti hace autocrítica, pero no esconde su malestar

Según ha podido saber GOAL, en el Atlético de Madrid son plenamente conscientes de que no están donde están en Liga por culpa de los árbitros. Reconocen que su eliminación en Copa y su KO europeo no tiene nada que ver con los colegiados y sí con su falta de contundencia en momentos clave. Eso sí, siguen sin explicarse cómo es posible que, en 20 jornadas disputadas y siendo el cuarto equipo que fabrica más jugadas de ataque, todavía no les hayan pitado un penalti a favor. Y el caso particular de Morata preocupa en el Metropolitano. Nadie podría negar que, en cuestiones arbitrales, Morata no está teniendo suerte.