El capitán del NAC, Boy Kemper, podría dejar Breda para irse a Londres

El Queens Park Rangers se ha reunido con el entorno del capitán del NAC, Boy Kemper. Según Voetbal International, el defensa de 26 años podría cambiar Breda por Londres.

Kemper, nacido en Purmerend, no renovará su contrato con el NAC, que expira pronto. Ahora evalúa su siguiente paso.

Se espera que Kemper continúe su carrera en el extranjero y el QPR ya ha contactado a su entorno.

«QPR, de la Championship, lo ve como una opción económica para la defensa, pero no es el único interesado, ya que varios clubes nacionales e internacionales siguen al lateral izquierdo», informa este jueves el observador de clubes Joost Blaauwhof.

El NAC deseaba extender su contrato por tres años, pero el jugador lo rechazó.

Hasta la fecha, ha jugado 86 partidos con el NAC, marcando ocho goles y dando siete asistencias.

En la 2023/24 ascendió con el equipo de Breda a la Eredivisie, lo que le valió el cariño de la afición.