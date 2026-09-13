Luciano Valente ha reaccionado a las críticas que recibió la pasada semana tras la contundente victoria por 0-7 del Feyenoord sobre el PEC Zwolle. El capitán del conjunto de Róterdam vio a su equipo dominar este domingo y considera que el duelo en Zwolle confirma por qué se mostró positivo tras la derrota por 5-1 contra el FC Barcelona.

«Creo que es la primera vez que gano por un margen tan amplio», contó Valente después del partido en declaraciones a ESPN. «Hoy empezamos muy bien y ya en la primera parte podríamos habernos puesto 0-6. El juego fue bueno, dominante y hubo mucho movimiento».

Así, el Feyenoord se repuso de forma convincente de la amplia derrota en el Camp Nou. Según Valente, aquel partido, pese al doloroso resultado, precisamente despertó algo en el equipo. «El partido de Barcelona nos dio buena energía, a pesar del resultado».

Valente ya hizo esa afirmación justo después del encuentro con el Barcelona, pero le valió bastantes críticas. «Ya lo dije entonces y a algunos les pareció muy extraño, pero hoy fue un buen ejemplo de por qué eso es cierto».

Uno de los grandes destacados ante el PEC fue Nacho Ferri, que marcó tres goles. Uno de sus tantos fue anotado inicialmente como gol en propia puerta de Simon Graves, pero esa decisión fue revertida más tarde por el árbitro Alex Bos.

Valente ve que el delantero está evolucionando de forma excelente desde la salida de Ayase Ueda. «Desde que Ayase se fue, Ferri lo está haciendo de maravilla. Se ve que mejora día a día, también en los entrenamientos. Ahora se está recompensando con goles y estoy orgulloso de él».

Givairo Read también puede contar con los elogios de su capitán después de repartir tres asistencias. «Desde el primer día después de que no se fuera a la AS Roma, ha rendido de maravilla con el Feyenoord».