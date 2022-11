El camino de Boca en la Copa Argentina 2023

En la última edición el Xeneize quedó a las puertas de una nueva final, ahora quiere volver a ser el más ganador de la competición.

El 2022 de Boca fue bastante extraño. Hubo momentos de gran incertidumbre, con rendimientos intermitentes , una fuerte eliminación de Libertadores y la destitución de su entrenador. No obstante, también logró ganar los dos Superclásicos, el Torneo de Liga y la Copa también. Además se quedó a 90 minutos de participar en otra final de Copa Argentina.

Fiel a su historia, en 2023 querrá ganarlo todo. Si se corona en esta competición tendrá un récord: será el equipo más ganador desde su vuelta. Por el momento comparte el primer puesto con River, ambos con tres trofeos.

En GOAL te mostramos a los posibles rivales del equipo de Hugo Ibarra en la competición.

32AVOS DE FINAL

Getty Images

Boca debutará ante Olimpo. Los bahienses actualmente militan en el Federal A, pero se encuentran jugando el ascenso a la Primera Nacional.

16AVOS DE FINAL

Getty

Si el Xeneize logra pasar de instancia enfrentará al ganador de Barracas Central vs. Estudiantes de Bs. As.

OCTAVOS DE FINAL

@BocaJrsOficial

En los octavos, ya hay cuatro equipos que pueden esperarlo. Dos de primera, Gimnasia de La Plata y Unión, y dos de categorías inferiores: Almagro y Excursionistas.

CUARTOS DE FINAL

@Copa_Argentina

Esta es la instancia donde, si ambos equipos siguen en pie, podría darse el Superclásico. De no llegar River, también se encuentran: Lanús, Sol de Mayo, Colón, Colegiales, Talleres, Chacarita, Racing de Córdoba.

SEMIFINAL

Rodrigo Valle/Getty Images

Arsenal, Villa Mitre, Godoy Cruz, Campeón Primera B, Sarmiento, Chaco For Ever, Rosario Central, Central Norte, Banfield, Campeón Primera C, Atlético Tucumán, Estudiantes de Río Cuarto, Defensa y Justicia, Ituzaingó, Tigre, Campeón Primera D, San Lorenzo, Sarmiento, Platense, Def. de Belgrano, Belgrano, Ind Rivadavia, Newells, Primera C (4), Patronato, Gimnasia y Tiro, Argentinos Jrs, Dep. Armenio, Aldosivi, San Martin (SJ), Vélez, Dep. Español.

FINAL

Rodrigo Valle/Getty Images