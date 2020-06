El brutal discurso de motivación de Monchi al vestuario del Sevilla antes del derbi

El presidente Castro apeló al orgullo del grupo y Monchi desveló a a la plantilla su motivo personal por el que quería ganar al Betis

Impresionante. Había que tocar la fibra sensible de los jugadores, motivarles en la previa del derbi y hacerles ver que había que dar la talla tras tres meses sin competir y jugar en un estadio vacío. Monchi, director deportivo del club y parte del escudo sevillista, ejerció como líder natural, mientras que el presidente Pepe Castro tocó el corazón del vestuario pidiendo sufrir por los aficionados. El Sevilla ganó el derbi al Betis , pero es lo de menos. Ningún miembro de la plantilla sevillista podría olvidar fácilmente los que se dijo en el vestuario 24 horas antes del partido. Fue puro fútbol.

El presidente Castro apeló al orgullo sevillista

El presidente Castro fue enérgico y apeló al orgullo de un equipo que pasea el nombre de su ciudad: "Hemos sufrido mucho, pero vuelve el fútbol y comenzamos con un partido fuerte, un derbi. Sabéis lo que es, pero os tengo que pedir como presidente que sepáis que llevamos el nombre de la ciudad. Os pido intensidad del minuto uno al noventa. Tenemos que sufrir todo lo posible y si en algún momento notamos flaqueza, pensemos en nuestros aficionados, que lo han pasado mal y estarán ahora apoyando en televisión" , dijo. Después de sus palabras, se procedió a impulsar a los jugadores con un vídeo.

El discurso de Monchi, pura emotividad y motivación

Nada más acabar el vídeo, Monchi dijo que "el vídeo no es para ganar el derbi, sino apra enseñaros lo que hemos sufrido hasta hoy", comentó. "hemos ido perdiendo el miedo poco a poco, hemos ido creciendo poco a poco y todo esto es competir, pero lo hemos hecho y hemos sufrido para ganar la guerra. Lo de mañana es una batalla. Nosotros queremos ganar la guerra. Y la guerra se gana unidos Este vídeo es para enseñarnos lo que hemos peleado y nadie nos va a quitar" , explicó el 'León de San Fernando'.

La parte más emotiva llegó después, cuando Monchi les desveló el motivo por el que había qe ganar el derbi. " Buscad un motivo entre vosotros, habrá cientos, miles. Yo tengo uno, porque mañana es un partido de concentración. Yo tengo un motivo, una amiga mía que estaba malita que me ha servido para motivarme. Ella murió el domingo. estaba muy malita y murió. Unas 48 horas antes de morir, a su hijo le dijo 'dile al padrino -que soy yo- que el jueves hay que ganar sí o sí'. Se murió el domingo y su último deseo fue ganar el derbi. Yo no tengo otro motivo para ganar que dedicárselo a ella. Ese es mi motivo. Ahora buscad cada uno un motivo para ganar el derbi, porque no hay ni una posibilidad de que no ganemos ", sentenció. Pura motivación.