El Benfica fija su condición para vender a Pavlidis al Barcelona

El Benfica ha fijado su única condición para desprenderse de su delantero griego Vangelis Pavlidis en favor del Barcelona, que continúa con sus esfuerzos por cerrar el fichaje de un ariete durante el último mes del mercado de fichajes veraniego.

Según el diario español "Mundo Deportivo", el Benfica ha puesto como condición la llegada de una oferta imposible de rechazar para aceptar la venta de Pavlidis, en un momento en el que el club catalán busca una alternativa a su opción preferida, Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, después de que los rojiblancos adoptaran una postura ofensiva contra el Barça que se tradujo en la presentación de una denuncia oficial ante la FIFA por acoso, haciendo surgir varios nombres alternativos, entre ellos el de Pavlidis, de 27 años.

El diario aclaró que la idea de vender a Pavlidis se considera, en principio, descartada por parte de la directiva del Benfica, una postura que no cambiará salvo que se presente esa oferta irresistible. Asimismo, los informes señalaron que, hasta finales del pasado mes de julio, la directiva del club más laureado de Portugal no había recibido ninguna oferta oficial para hacerse con el máximo goleador del equipo.

El diario portugués "A Bola", próximo a los círculos del Benfica, informó de que Pavlidis se marchó a disfrutar de sus vacaciones sintiéndose muy preocupado y frustrado, ya que le asaltaban las dudas sobre los planes del club, al creer que la directiva quería venderlo para compensar las pérdidas económicas derivadas del fracaso del equipo en clasificarse para la Liga de Campeones, especialmente después de que el jugador pasara por un periodo de sequía goleadora en el que se limitó a marcar únicamente tres goles entre los meses de febrero y mayo.

Los últimos días han sido testigos de un cambio radical en la trayectoria del delantero griego, ya que logró marcar cuatro goles durante la fase previa de la Liga Europa.

Los mismos informes revelaron que la Juventus se interesó durante el periodo de fichajes por la posibilidad de incorporar a Pavlidis, pero la exigencia de la directiva del club portugués de una cantidad de 40 millones de euros llevó al club italiano a desistir de cerrar la operación.