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Harry KaneGetty Images

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«El Bayern de Múnich logra una remontada histórica tras un dramático primer tiempo»

Esta tarde el Bayern Múnich, recién coronado campeón de Alemania, visitó a su bestia negra, el 1. FSV Mainz 05, que lucha por evitar el descenso.

El local empezó fuerte y abrió el marcador a los 15 minutos: tras un córner, el portero del Bayern, Jonas Urbig, despejó el balón, pero en el rebote Dominik Kohr remató con fuerza desde el área.

Antes del descanso llegaron el 2-0 y el 3-0: Kaishu Sano lanzó dos pases profundos, Urbig repelió los remates iniciales, pero Paul Nebel y Sheraldo Becker aprovecharon los rebotes.

Tras el descanso, Vincent Kompany reaccionó: ingresaron Michael Olise, Harry Kane y Jamal Musiala, y el Bayern ganó profundidad. Rápido llegó el 3-1 de Nicolas Jackson, quien remató con calma un centro perfecto de Konrad Laimer.

En el 73, Michael Olise recortó con un gran disparo al palo.

Poco después, Jamal Musiala y Harry Kane completaron la remontada con dos tantos y el Bayern dio la vuelta al 3-0 para ganar 3-4.


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