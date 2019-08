El Barcelona vuelve a ser el rival a batir

La visita del Barcelona a San Mamés, sin Messi, supone el pistoletazo de salida a una Liga que el Barcelona ha ganado en 8 de sus últimas 11 ediciones

EDITORIAL

El levanta hoy el telón a la Liga sabiéndose el rival a batir por todos a pesar de que en el estreno en San Mamés no podrá contar con Leo Messi, que se recupera de su lesión y no llegará a tiempo para el partido tras no poder realizar ni un solo entrenamiento con el resto de sus compañeros. Sin embargo, el rosarino sigue siendo el santo y seña de un Barcelona que ha dominado a placer la última década y más, adjudicándose 8 de los últimos 11 campeonatos.

El denominador común ha sido siempre un Messi que se ha adjudicado el honor de ser el máximo goleador hasta en seis de estas Ligas. Ya el año pasado alcanzó los 36 goles, 15 más que sus más inmediatos perseguidores y a pesar de no estar en el arranque a domicilio del a los treinta y dos años sigue prometiendo mucha guerra para mayor gloria de un Barcelona que se ha acostumbrado a ganar en el campeonato doméstico pero al que se le ha enquistado la competición europea desde el año 2015.

"Queremos seguir ganando y mejorar lo que no hemos hecho bien" afirmó el entrenador, Ernesto Valverde, en su primera comparecencia antes de un partido oficial de la temporada 2019-2020 que hoy empieza antes de recordarles a los críticos con el juego del equipo que "en dos años hemos perdido cuatro partidos de Liga y la mitad cuando ya éramos campeones así que quizá también tengamos que mantener algunas cosas".

Europa, pues, sigue siendo la asignatura pendiente del Barcelona, que se centra hoy en la Liga para probarse en "uno de los estadios más complicados de la Liga" según describió Valverde a tan "complicada" visita. Resulta obvio que el margen de error es todavía gigantesco pero no está de más empezar recordándoles a todos quién manda y quiere seguir mandando en la Liga.