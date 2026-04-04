El Barcelona se llevó varios beneficios de la valiosa victoria por 2-1 que logró este sábado por la tarde ante el Atlético de Madrid, en la jornada 30 de la Liga.

El partido estuvo lleno de altibajos que aumentaron su emoción, ya que los últimos minutos de la primera parte fueron de locura, con un gol para cada equipo y la expulsión del jugador del Atlético de Madrid Nicolás González, mientras que el dramatismo se intensificó al final de la segunda parte, que terminó con un gol decisivo (min. 87) con el que el veterano Robert Lewandowski rompió el empate y dio la victoria a los catalanes.

Además de prolongar la racha de victorias del Barcelona, el Blaugrana amplió la ventaja sobre el Real Madrid a siete puntos, avanzando con paso firme hacia la conquista del título, a ocho jornadas del final de la competición.

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Además, el equipo del entrenador Hansi Flick logró esta noche una estadística excepcional: el Barcelona se ha convertido en el único equipo visitante que ha conseguido cuatro victorias consecutivas en La Liga en el estadio del Atlético de Madrid.

Además, las estadísticas de la red Squawka tras el partido pusieron de manifiesto la gran diferencia entre ambos equipos esta temporada.

La red confirmó que el Barcelona es el equipo que más puntos ha sumado tras ir por detrás en el marcador: 21 puntos, lo que refleja la capacidad del equipo para reaccionar y darle la vuelta a los partidos, así como su lucha constante. El Atlético de Madrid, por el contrario, ha perdido 22 puntos tras ir ganando en La Liga.

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