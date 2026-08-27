El FC Barcelona completó este jueves el fichaje de la goleadora italiana Giulia Galli, procedente de las filas de la Roma.

El diario "Sport" señaló que Giulia, de 18 años, llega al Barcelona para reforzar las filas del filial, contando con unas cualidades que la capacitan para incorporarse al primer equipo.

Giulia Galli jugó con el primer equipo de la Roma y adquirió experiencia en la Serie A italiana, la Copa de Italia, así como en la Liga de Campeones de Europa.

El periodista italiano Mauro Munno había confirmado que el valor de la operación asciende a 250.000 euros, incluyendo el importe fijo y las variables.

Giulia Galli es internacional con las selecciones italianas de categorías inferiores, y ha sido convocada para participar en el Mundial sub-20 de Polonia, que se disputará el próximo mes.

Su talento ya quedó de manifiesto a nivel internacional en el último Mundial sub-17, disputado en 2025, donde terminó el torneo en el tercer puesto de la clasificación de goleadoras y se llevó la Bota de Bronce.

Sobre el terreno de juego, Giulia Galli es una delantera polivalente que puede jugar en distintas posiciones dentro de la línea de ataque: puede actuar como extremo por la banda izquierda, como mediapunta o como delantera pura, lo que le otorga la capacidad de adaptarse a diferentes roles y contextos durante los partidos.

Además, es una jugadora alta, competitiva, de zancada amplia, y destaca especialmente por su capacidad para finalizar las jugadas y por su olfato goleador, contando también con numerosos recursos dentro del área y con facilidad para encontrar soluciones frente a la portería.

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