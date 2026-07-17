¡El Barcelona recauda 105 millones en solo dos horas!

El FC Barcelona ha anunciado este viernes que ha recaudado 105 millones de euros con la emisión de bonos garantizados a octubre de 2036 y un interés fijo del 5,14 %.

Según «AS», el Barcelona usará los fondos para aumentar su liquidez y seguir su plan estratégico de crecimiento y estabilidad financiera.

Goldman Sachs actuó como director principal y responsable de la colocación, y la venta se completó en dos horas.

El club destacó la fuerte demanda internacional, sobre todo de Estados Unidos, con una suscripción superior al 200 %.

El club destacó que la emisión se cubrió en menos de dos horas gracias a inversores institucionales estadounidenses, entre ellos compañías de seguros, fondos de inversión y fondos de pensiones.

El club destaca que este éxito refleja la confianza de los mercados en su proyecto y plan estratégico, y señala que el margen de riesgo exigido por los inversores ha bajado de 240 a 202 puntos básicos, lo que considera una mejora en la percepción de su situación financiera.