El Barcelona insistirá: la cláusula de renovación de Azpilicueta no está activada

POR NIZAAR KINSELLA, ADRIÀ SOLDEVILA Y RUBÉN URÍA - El futuro de César Azpilicueta sigue en el aire. Acaba contrato el próximo 30 de junio, a sus 32 años es indiscutible en la selección, existe un fuerte interés del Barça en conseguir su fichaje y ahora mismo, el capitán del Chelsea no sabe dónde jugará la próxima temporada. El equipo de Londres, tal y como figura en el contrato del navarro, cuenta con una cláusula unilateral de renovación, que el club puede activar si se cumplen una serie de requisitos. Según ha podido saber GOAL, la prohibición del gobierno británico al Chelsea de no poder fichar o hacer nuevos contratos, se ha producido antes de que se pudiera activar esa cláusula. Que, al menos por ahora, sigue sin ejecutarse. Fuentes solventes explican a GOAL que la cláusula unilateral de renovación de Azpilicueta se basaba en haber disputado no sólo un número de partidos, sino una cantidad de encuentros en competiciones determinadas. Algo que sucederá en el futuro, pero que aún no ha pasado.

Diferentes interpretaciones de una misma cláusula

De hecho, el anuncio de la prohibición al Chelsea llegó, y esto es importante reseñarlo, antes de que el club haya podido activar esa cláusula. ¿Qué pasa ahora? Pues que en el club hay incertidumbre, nadie sabe qué pasará con la situación de Roman Abramovich, el proceso de venta se ha “congelado” y existe un importante limbo en la toma de decisiones. Azpilicueta tenía la intención, decida salir o no, de reunirse antes con Marina Granovskaia, directora general del club, para tomar una decisión sobre su futuro. Ese encuentro se está demorando en el tiempo y ahora mismo, nadie sabe qué puede pasar con Azpi, el capitán del equipo. Existen interpretaciones opuestas de la situación del navarro. Desde el club se estima que, más allá del anuncio de prohibición, la renovación automática del contrato del defensa se podría llevar a cabo, porque forma parte no de un nuevo vínculo, sino de una cláusula que ya figuraba en su antiguo contrato, con lo que renovar al capitán sería cumplir una parte del contrato suscrito en su momento. Sin embargo, otras fuentes apuntan a GOAL que lo determinante es que la cláusula de renovación existente, cuando llegó el anuncio de prohibición, no se había ejecutado, con lo que Azpi, en la fecha en que llegó ese anuncio, simplemente tendría contrato hasta el 30 de junio, pudiendo quedar liberado.

El Barça quiere a los dos: Christensen y Azpilicueta

“Atado” Andreas Christensen, que también acaba contrato con el Chelsea y que está cerca de firmar su compromiso con los azulgrana, el Barça sigue peleando la incorporación de Azpilicueta. El jugador está agradecido al club de Londres y no forzará su salida, pero quiere resolver cuanto antes su futuro. Mientras tanto, el Barça no tira la toalla y estrecha el cerco. Mateu Alemany, Director de Fútbol del Barça, lleva meses madurando la operación, que se está dilatando por la resistencia de los “blues” a dejar salir al futbolista. Azpilicueta es justo el perfil que necesita el Barça para potenciar su plantilla. Con un límite salarial negativo, con una economía llena de dificultades y sabiendo que tiene muy complicado poder pagar fuertes sumas por traspasos, el Barcelona busca perfiles como el de Azpi. Quiere futbolistas buenos, bonitos y baratos. El navarro cumple todo eso. Acaba contrato, no habría que pagar traspaso y aportaría experiencia, liderazgo y rendimiento inmediato.

La intención del Barça pasa por firmar a los dos: Christensen y Azpilicueta. Ambos son del agrado de Xavi y los dos cumplen el retrato-robot del jugador que el club se puede permitir ahora mismo. Las próximas semanas serán clave para desbloquear una situación realmente compleja. El Barça no tirará la toalla y seguirá insistiendo.

Nizaar Kinsella, Adrià Soldevila y Rubén Uría