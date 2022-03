"Congelan" los activos de Abramovich y prohiben fichar al Chelsea

El gobierno de Reino Unido ha ‘bloqueado’ los activos de Roman Abramovich, empresario ruso y actual dueño del Chelsea , con motivo de la invasión rusa en Ucrania y su estrecha relación con Vladimir Putin que ha desencadenado un conflicto en las últimas semanas. Esta decisión “congela” el proceso de venta del Chelsea, cuya compra estaba fijada en unos 4.000 millones de dólares. Pero ¿qué pasa ahora con el Chelsea? Pues que podrá seguir jugando sus partidos y sus abonados podrán seguir acudiendo a Stamford Bridge, pero el club se enfrentará ahora a unos tremendos daños colaterales que le afectarán gravemente. Verá dañados sus intereses comerciales porque no podrá seguir haciendo operaciones relacionadas con el ‘merchandaising’, no podrá vender entradas para sus partidos y además, tendrá prohibido firmar nuevos contratos o fichar jugadores. Esto último podría suponer gravísimos problemas para el vigente campeón de Europa. La delicada situación de Abramovich y estas medidas contra el Chelsea colocan al club contra las cuerdas y alimentan la sensación de que se podría producir un éxodo de estrellas este verano.

¿Qué pasa ahora con Rudiger o Azpilicueta?

Otra cuestión fundamental es el tremendo vacío de poder en el que ahora se encuentra el Chelsea. ¿Qué puede pasar con los jugadores que acaban contrato? Andreas Christensen parece muy cerca de rubricar contrato con el FC Barcelona y Antonio Rudiger, que se debate entre seguir o salir del club, ahora, con esta prohibición de firmar nuevos contratos, tendrá que replantearse su futuro. Otro caso es el de César Azpilicueta. El club se reservó una cláusula unilateral de renovación por una temporada y aunque entre club y futbolista había pendiente una conversación para decidir su futuro, el sentido común hace prever que el ex de Osasuna tendrá muy complicada su salida. Si el Chelsea no puede fichar a nadie ¿cómo se iba a debilitar dejando libre a su capitán? La decisión pasará por las manos de Marina Granovskaia, directora general del club y mano derecha de Abramovich, que sería la encargada de negociar con Azpilicueta en el caso de que quisiera salir de Londres. Otra cuestión es que el futuro de la ‘dama de hierro’ del Chelsea tampoco está precisamente claro. En todo caso, desde el club de Londres se apela a la calma y se aguardará un tiempo para tomar cualquier tipo de decisión sobre el futuro de estos jugadores.



El futuro de Saúl Ñíguez: si el Chelsea no puede fichar...

¿Y Saúl Ñíguez, qué? Pues si algunas fuentes desde Londres apuntaban que la intención del Chelsea era no ejecutar la opción de compra estipulada en el contrato de cesión del ilicitano, ahora el panorama se clarifica. Con la prohibición de no poder fichar, resulta imposible que, en este escenario, “los blues” se planteen abordar una operación por 35 millones de euros. Si la situación no cambia y la prohibición sigue, el futuro de Saúl pasa por regresar al Atlético de Madrid este verano, ya que tiene contrato en vigor con el club colchonero hasta junio de 2026. Saúl empieza a ver cómo la posibilidad de volver a la que siempre será su casa está cada vez más cerca. En el Atlético tendrá las puertas abiertas. Si en junio el Chelsea sigue teniendo prohibido fichar y hacer nuevos contratos, Saúl volverá a Madrid. Y ahí, en ese escenario, el Atlético y el futbolista decidirán lo mejor para ambas partes. Jugar en otro club o quedarse en el Atleti.