El Barça sonríe con Memphis Depay

El Barça cerró su fichaje antes de su explosión en el torneo de selecciones, un movimiento inteligente para evitar ofertas superiores

Memphis Depay se revaloriza a la velocidad de la luz. La Eurocopa le está poniendo en el mapa mundial del fútbol, tras su paso estéril por el Manchester United y su buen rendimiento en una liga de menos trascendencia como la francesa, defendiendo los colores del Olympique de Lyon. El ’10’ de la selección de Países Bajos se presenta ante la opinión pública en un torneo en el que tanto él como Georginio Wijnaldum están brillando y liderando a su combinado nacional en la lucha por el título. Si la ‘Orange’ tiene opciones de llegar lejos en este campeonato será gracias al centrocampista que estuvo a punto de fichar por el Barcelona y que finalmente acabó en el PSG y a dos jugadores culés, Frenkie de Jong y el mismo Memphis. Sin desmerecer a Donyell Malen, menuda Euro la del futbolista del PSV.

Desde Barcelona es inevitable que los gestores azulgrana sonrían viendo jugar a Depay. Sus actuaciones le convierten en uno de los grandes perfiles de la Euro, en un jugador que por su estilo, interpretación del juego y trascendencia destaca como una de las grandes figuras del torneo. Indudablemente, su rendimiento le está revalorizando a pasos agigantados, algo que hace estar muy satisfechos a los que apostaron por su fichaje y lo cerraron antes de su explosión. El acuerdo entre Memphis y el Barça llegó justo al empezar la Euro, algo que hubiese podido caer si tras los primeros tres partidos otros clubes se hubieran interesado en su incorporación

Como ya sucedió con Wijnaldum, el Barça no podía ofrecer más salario a Depay. El escaparate de la Euro era un peligro y podía provocar la llegada de ofertas superiores para el jugador, algo que para el conjunto azulgrana hubiese significado un contratiempo. Por suerte para el club catalán, Memphis firmó el sábado pasado tras llegar a un acuerdo días antes. “Quiero jugar para Ronald Koeman”, dijo el delantero de Moordrecht. Su voluntad ha sido clave, pero también la celeridad de Mateu Alemany y de los responsables deportivos del Barcelona, que han conseguido cerrar el fichaje de una de las principales estrellas de la Eurocopa.

Ahora veremos qué pasa con otras operaciones, como la de Ousmane Dembélé. Su lesión de rodilla le saca del mercado y al Barça solamente le queda una opción: renovarle. El francés termina contrato en junio de 2022 y podría marcharse gratis si no firma una ampliación, algo que todavía se está negociando. La decisión a la que no quiere llegar el Barcelona es la de sentarle en la grada toda la temporada si finalmente Dembélé decide no renovar, una posibilidad que ya se le ha comunicado al jugador y a su representante. La pelota está, en estos momentos, en el tejado del ‘mosquito’.