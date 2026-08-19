El AZ vende a Troy Parrott por 20 millones de euros

Troy Parrott dará el salto del AZ al Real Betis, según ha informado Fabrizio Romano este miércoles por la tarde con su famoso ‘here we go’. El club español pagará veinte millones de euros por los servicios de Parrott.

El domingo, Mounir Boualin dio a conocer el interés del Real Betis por Parrott. Tres días después, el acuerdo ya está cerrado.

West Ham United ya había realizado movimientos concretos por Parrott, pero se encontró con la negativa del AZ. Voetbal International informó de que el club de Holanda Septentrional dijo ‘no’ a una oferta de 17,5 millones de euros.

West Ham decidió entonces retirarse, lo que permitió al Real Betis aprovechar su oportunidad. El club, en el que también milita Antony, sí está dispuesto a pagar los veinte millones de euros que pide el AZ.

Parrott llegó en el verano de 2024 procedente del Tottenham Hotspur por unos cuatro millones de euros, después de haber causado una gran impresión como cedido en el Excelsior durante la temporada 2023/24.

Parrott tenía que llenar unos zapatos muy grandes en Alkmaar tras la salida de Vangelis Pavlidis al Benfica, pero lo ha hecho de manera más que aceptable con 51 goles y 17 asistencias en 97 partidos.

En diciembre, Parrott también se hizo un nombre a nivel internacional. Con dos goles ante Portugal y tres frente a Hungría, mantuvo viva prácticamente él solo la ilusión de Irlanda de clasificarse para el Mundial. La clasificación para la fase final acabó escapándose por muy poco.