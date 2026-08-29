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Bart DHanis

Traducido por

El AZ se acerca a su propio récord de traspaso y de repente ya tiene el refuerzo deseado

Fichajes
AZ Alkmaar

El AZ ha fichado a un nuevo centrocampista. El club de Alkmaar pagará siete millones de euros al FC Midtjylland por los servicios de Valdemar Byskov, según informa el medio danés Bold.

Byskov es un centrocampista central de 21 años. Se formó en la cantera del Midtjylland y fue internacional en las categorías inferiores de la selección danesa sub-21.

A pesar de su edad, Byskov ya ha disputado más de cien partidos con el primer equipo del club danés. En ellos marcó quince goles y repartió once asistencias.

Byskov viajará a Países Bajos después del fin de semana para someterse al reconocimiento médico, tras lo cual firmará un contrato de larga duración en el AFAS Stadion.

Según Bold, el AZ pagará «unos siete millones de euros» por el talentoso organizador. Con ello, Byskov será casi el fichaje más caro de la historia del AZ.

El fichaje más caro sigue siendo por ahora Weslley Patati. Fue incorporado el verano pasado procedente del Maccabi Tel Aviv por 7,3 millones de euros.

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