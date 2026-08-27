El Atlético de Madrid emite un comunicado oficial sobre la venta de Álvarez al Barcelona

El Atlético de Madrid emitió este jueves un comunicado oficial en el que reveló su postura sobre la venta de su delantero Julián Álvarez al Barcelona durante el presente verano.

Álvarez había manifestado su deseo de abandonar el Atlético de Madrid durante su participación con la selección de Argentina en el Mundial 2026, algo que provocó el malestar del club madrileño.

El Barcelona es considerado el destino prioritario del delantero argentino, en medio de un gran interés del club catalán por ficharlo, pero, por otro lado, el Atlético de Madrid sigue aferrado a sus servicios.

Álvarez se ausentó por segundo día consecutivo de los entrenamientos del Atlético de Madrid, de cara al duelo ante el Sevilla el próximo sábado, lo que aumentó la polémica en torno a su futuro.

Por su parte, el Atlético de Madrid señaló en su comunicado a través de su página oficial: «Los miembros del consejo de administración del Atlético de Madrid mostraron por unanimidad su pleno apoyo a la decisión del club de no negociar el traspaso de Julián Álvarez al Barcelona».

Y añadió: «Los miembros del consejo de administración son conscientes de que el Atlético de Madrid está abierto a las negociaciones habituales en el mercado de fichajes, pero siempre de una manera ética y profesional, con respeto mutuo entre los dos clubes. Y respaldamos plenamente la postura anunciada previamente por el club de que el Barcelona no ha respetado estas condiciones y, por lo tanto, no ha habido ni habrá ninguna negociación con él sobre el traspaso de Julián Álvarez».

Y prosiguió: «El Atlético de Madrid confía en que nuestro jugador comprenderá la decisión y se centrará en trabajar con el máximo de sus capacidades para ayudar al club a alcanzar sus objetivos, tal como ya hizo en las dos temporadas en las que defendió nuestros colores».

El delantero argentino está ligado al Atlético de Madrid mediante un contrato hasta el año 2030.

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