El Atlético de Madrid cerró el fichaje del canadiense Jonathan David, delantero de la Juventus, durante las últimas horas del mercado de fichajes estival.

Este movimiento refuerza las opciones ofensivas del técnico Diego Simeone y le brinda al argentino Julián Álvarez un nuevo socio en la línea delantera.

La Juventus anunció oficialmente que alcanzó un acuerdo con el Atlético de Madrid sobre el traspaso de David en calidad de cesión gratuita hasta el 30 de junio de 2027.

El acuerdo incluye el derecho del Atlético a comprar el contrato del delantero canadiense de forma definitiva por 25 millones de euros, cantidad que se abonaría a lo largo de cuatro ejercicios fiscales, en caso de que el club español decida activar la cláusula.

David se había incorporado a la Juventus el pasado verano en una operación como agente libre, tras la finalización de su contrato con el Lille francés, pero no ofreció el nivel esperado durante su primera temporada en la Serie A y se quedó en 8 goles en todas las competiciones.

El movimiento del Atlético llegó en medio de la búsqueda de Simeone de opciones adicionales en el ataque, coincidiendo con la incertidumbre que se mantiene en torno al futuro de Álvarez, quien despierta el interés del Barcelona.

David encabezaba la lista del Atlético para reforzar la línea delantera, con el deseo del club de completar el fichaje en una fórmula que no le impusiera un gran compromiso económico desde el principio.

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