El exinternacional marroquí Khalid Boutaïb anunció oficialmente su retirada del fútbol, poniendo fin a una trayectoria que comenzó en los campos del fútbol amateur y terminó con su participación con la selección de Marruecos en el Mundial de 2018, a través de un vídeo publicado en su cuenta oficial de Instagram.

Boutaïb repasó los momentos más destacados de su carrera, explicando que su inicio no fue a través de ninguno de los grandes centros de formación, ya que pasó años en el fútbol amateur en paralelo a sus estudios, antes de firmar su primer contrato profesional a los 27 años.

El exdelantero marroquí señaló que el Gazélec le brindó la oportunidad de entrar en el mundo profesional y de disputar la primera división francesa, antes de vivir con el Estrasburgo una temporada excepcional en la que marcó 20 goles y se coronó campeón de la liga francesa, subrayando que su relación con la afición del club y con la ciudad de Estrasburgo permaneció entre sus recuerdos más destacados.

Boutaïb describió su tardía llegada al mundo profesional como un aliciente para disputar los partidos como si intentara compensar los años que habían pasado, antes de que llegara su oportunidad con la selección marroquí, la cual consideró más grande de lo que había imaginado.

Boutaïb se detuvo en sus momentos más destacados con Marruecos, especialmente en los 3 goles que marcó ante Gabón, en un partido que contribuyó a acercarlo al cumplimiento del sueño de participar en el Mundial, un sueño que efectivamente se hizo realidad en el Mundial de Rusia 2018.

También recordó sus vivencias en el Mundial, refiriéndose a su gol en la portería de España, considerando aquel momento uno de los que permanecerán grabados en su memoria, después de que la afición marroquí lo viviera ante la mirada del mundo.

Al concluir su mensaje, Boutaïb agradeció a su familia, a sus amigos, a sus entrenadores, a sus compañeros y a los miembros de los cuerpos técnicos con los que trabajó, además de a la afición que lo respaldó durante toda su trayectoria, antes de anunciar oficialmente el cierre del telón sobre su carrera como jugador.